На Украине законопроект о запрете в стране УПЦ получил поддержку Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официальный сайт президента Зеленского.

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась информация о том, что Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций одобрил законопроект, при помощи которого в стране запретят каноническую УПЦ. На сайте президента Незалежной размещена стенограмма видеопереговоров членов совета церквей с Зеленским.

Во Всеукраинском совете церквей и религиозных организаций заявили, что какая-либо церковь, ассоциируемая с Россией, не может распространять свое влияние на территории Украины. Сам законопроект о запрете УПЦ, как подчеркивали на Украине ранее, должен привести страну к духовному объединению.

Ранее сообщалось о том, что на Западе считают «идиотским» решение Зеленского атаковать Курскую область России, поскольку после такого Москва больше не согласится на какие-либо переговоры с Киевом.