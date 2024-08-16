Ирландский журналист Чей Боуз резко высказался в Сети о нападении ВСУ на Курскую область. По его словам, «это идиотское решение» еще сильнее отсрочило возможность мирного урегулирования конфликта с помощью переговоров.

«Украинская атака на мирных курских граждан ужесточила отношение к Киеву в России. Это идиотское решение Зеленского и его кураторов из НАТО отодвинуло мирные переговоры дальше, чем когда-либо с начала конфликта», — написал журналист.

Боуз не согласен с Михаилом Подоляком, советником главы офиса Зеленского, который считает, что атака на Курскую область усилит Украину на переговорах с Россией. По словам Боуза, Москва больше не согласится на переговоры.

Владимир Путин уже заявил, что не готов к диалогу с теми, кто истребляет невинных мирных жителей и разрушает объекты ядерной энергетики.

Не менее тысячи солдат ВСУ вошли в Курскую область 6 августа. К данному моменту армии России удалось оставить продвижение противника в глубину региона.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал, что в приграничный регион свезли уже около 12 тыс. украинских военных с других направлений боевых действий.