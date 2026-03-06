Закрытый, но первый: глава пермского ФСБ Андрей Ляпкин возглавил рейтинг силовиков в топ-100

По данным издания, среди силовиков Пермского края, которые вошли в рейтинг Properm.ru, лидирует глава регионального ФСБ Андрей Ляпкин. Эксперты отметили, что анализировать его влиятельность сложно из-за закрытости спецслужбы. Несмотря на это, позиции Ляпкина были оценены высоко.

Вторую позицию рейтинга Properm.ru занимает полпред президента РФ в Приволжском округе Игорь Комаров, третью — прокурор Пермского края Павел Бухтояров.

«Подчиненные Комарова — главный федеральный инспектор Сергей Половников, и участник СВО, федеральный инспектор Иван Амиров также были отмечены нашими экспертами как фигуры влияния в политической повестке региона», — сообщил properm.ru.

По данным издания, среди подчиненных прокурора Пермского края в топ-100 вошли прокурор краевой столицы Егор Шмырин и Пермский природоохранный прокурор Иван Ахматов. Для последнего попадание в рейтинг стало дебютным.

По информации издания, не обошлось и без представителей легендарной когорты, про которых говорят: «бывших не бывает». В списке оказался экс-прокурор Пермского края Александр Белых, который ныне возглавляет региональную Контрольно-счетную палату.

