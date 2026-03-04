В Магнитогорске продавцы нажали тревожную кнопку из-за мужчины, преследовавшего школьницу

В Магнитогорске Челябинской области продавцы местного магазина спасли школьницу от пьяного преследователя, сообщил «МК». Инцидент произошел на улице Доменщиков.

Незнакомец заметил девочку на остановке и начал гнаться за ней. Ребенок в испуге добежал до ближайшей торговой точки и заскочил внутрь. Мужчина не отстал и последовал за школьницей.

Продавцы не успели закрыть перед ним дверь, но среагировали мгновенно — нажали кнопку экстренного вызова. К моменту прибытия группы быстрого реагирования преследователь уже ушел. Однако охранники не растерялись, объехали ближайшие кварталы и задержали подозрительного мужчину. Им оказался пьяный местный житель.

Отец девочки написал заявление в полицию. Теперь обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.

Это не первый подобный случай в последнее время. В Краснодаре неизвестный домогался 15-летней школьницы — прохожие помогли ей убежать. А в Самаре мужчина в балаклаве преследовал девятилетнюю девочку.

Ранее сообщалось, что в деле о похищении девочки в Смоленске всплыли новые факты.