В Магнитогорске продавцы нажали тревожную кнопку из-за мужчины, преследовавшего школьницу
В Магнитогорске Челябинской области продавцы местного магазина спасли школьницу от пьяного преследователя, сообщил «МК». Инцидент произошел на улице Доменщиков.
Незнакомец заметил девочку на остановке и начал гнаться за ней. Ребенок в испуге добежал до ближайшей торговой точки и заскочил внутрь. Мужчина не отстал и последовал за школьницей.
Продавцы не успели закрыть перед ним дверь, но среагировали мгновенно — нажали кнопку экстренного вызова. К моменту прибытия группы быстрого реагирования преследователь уже ушел. Однако охранники не растерялись, объехали ближайшие кварталы и задержали подозрительного мужчину. Им оказался пьяный местный житель.
Отец девочки написал заявление в полицию. Теперь обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.
Это не первый подобный случай в последнее время. В Краснодаре неизвестный домогался 15-летней школьницы — прохожие помогли ей убежать. А в Самаре мужчина в балаклаве преследовал девятилетнюю девочку.
