Залы пустуют, на премьеры никто не ходит: потомок Чайковского рассказал, чему удивляются американцы

Денис фон Мекк, который приходится пра-пра-правнучатым племянником Петра Чайковского, в интервью РИА Новости рассказал , что американцы удивляются богатой культуре России.

Собеседник агентства рассказал, что американцы предполагают, что в России совершенно нет никаких постановок, люди не посещают культурные заведения, не интересуются классической музыкой, а залы во время редких премьер спектаклей практически пустуют. Денис фон Мекк опровергает данную информацию. Тогда американцы очень удивляются.

«Когда я говорю, что сегодня в России все замечательно, что у нас очень объемная и богатая культурная жизнь, это обычно вызывает удивление», — заявил фон Мекк.

По мнению родственника Чайковского, американцы интересуются творчеством российского композитора. Когда люди узнают, что в России активно развивается культурная жизнь, они начинают задавать множество уточняющих вопросов. У них проявляется активный интерес.

Денис фон Мекк стоит во главе и является соучредителем международного благотворительного фонда. Это учреждение получило имя в честь его предка по прямой линии — Надежды Филаретовны фон Мекк, прославленной покровительницы искусств и близкой знакомой Петра Ильича Чайковского. История семьи сделала еще один виток, когда сын Надежды Филаретовны, Николай, взял в жены Анну — родную племянницу гениального музыканта.

