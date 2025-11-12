Суд рассмотрит иск о конфискации имущества у бывшего начальника челябинской ГАИ

Начат процесс конфискации активов бывшего начальника управления ГАИ по Челябинску Александра Гайде, задержанного за получение масштабных взяток. Согласно картотеке Центрального районного суда, надзорное ведомство подало иск об обращении в доход государства его имущества.

Ответчиками по делу проходят сам отставной чиновник, его двое детей, а в качестве третьего лица привлечена супруга. Иск уже поступил на рассмотрение в середине июня, и заседания уже начались.

Напомним, что Александр Гайде занимал пост главы челябинской ГАИ до мая 2024 года, после чего его перевели на другую руководящую должность в структуре МВД. Однако уже 15 мая его задержали сотрудники ФСБ.

По версии следствия, высокопоставленный автоинспектор в течение нескольких лет оказывал покровительство компании «Капиталстрой». Подчиненные Гайде, как утверждает УФСБ, систематически закрывали глаза на нарушения правил эксплуатации грузовиков этой фирмы. Взамен чиновник получал взятки деньгами, автомобилями, стройматериалами и бытовой техникой, которые были изъяты при обысках. В настоящее время Гайде содержится в СИЗО.

Ранее сообщалось, что доходы депутата Галкина не совпали со стоимостью столичной недвижимости.