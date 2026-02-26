Замерз, зашел погреться и попал в полицию: футболист ЦСКА и версии его ночного приключения в Уфе разделились

В Уфе разгорелся скандал с участием 25-летнего защитника московского ЦСКА Ильи Агапова, который совсем недавно, 10 февраля, был арендован местной «Уфой» до конца сезона. Всего через две с небольшим недели после перехода футболист оказался в центре неприятной истории, версии которой кардинально расходятся, сообщил mkset.ru.

По данным телеграм-канала SHOT, инцидент произошел в ночь на 25 февраля в здании детской музыкальной школы. Источники утверждают, что спортсмен в состоянии алкогольного опьянения проник в учреждение и угрожал охраннице, которая и вызвала полицию. Сообщается, что ночь Агапов провел в отделении, не сумев внятно объяснить мотивы своих действий.

Сам футболист излагает совсем иную версию. В телеграм-канале «ФНЛ с Ильевым» он рассказал, что направлялся на плановый медосмотр. Такси не приехало, и он решил пройти два квартала пешком. Замерзнув на улице, Агапов зашел погреться в здание общежития, где у него возникла словесная перепалка с консьержкой. По его мнению, женщина приняла его за бездомного или наркозависимого и, испугавшись, вызвала помощь.

В ФК «Уфа» подтвердили, что в курсе случившегося, однако назвали трактовку событий в СМИ ошибочной и порочащей репутацию игрока и клуба. Менеджмент команды инициировал внутреннее расследование. Несмотря на шумиху, в клубе заверили, что ситуация не повлияла на тренировочный процесс: Агапов уже занимается в общем режиме и готовится к сезону.

Ранее сообщалось, что жена болельщика «Наполи» ударила мужа ножом во время просмотра матча.