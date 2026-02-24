Неаполитанские страсти: супруга фаната «Наполи» пырнула мужа ножом, приняв на свой счет его ругань во время матча

В Италии для 40-летнего болельщика «Наполи» неожиданно завершился просмотр матча любимой команды против «Аталанты»: сам он отправился в больницу, а его супруга — в тюрьму.

Поначалу все шло нормально. «Наполи» повел в счете в гостях. Но затем мужчине все чаще пришлось сопровождать просмотр матча крепкими комментариями. «Аталанта» вышла вперед, а апогеем стала отмена ВАР пенальти в пользу «Наполи».

35-летняя супруга болельщика приняла крики мужа на свой счет, и вскоре разгорелась бытовая драма. Горячая неаполитанка бросила в мужа ножницы, но не попала. Затем схватила кухонный нож и засадила его в бок супругу.

Мужчина истекал кровью и пытался вызвать помощь, а женщина никак не могла угомониться и продолжала швырять ножи в обидчика. Один из них застрял в стене.

Прибывшая полиция упаковала метательницу ножей, мужчину госпитализировали — его жизни ничего не угрожает, по крайней мере, до тех пор, пока супруга не вернется домой.

«Наполи» же опустился на четвертое место в чемпионате Италии — у команды 50 очков в 26 матчах. Лидирует в Серии А миланский «Интер» — 64 балла.

