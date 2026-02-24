Замерзающий на реке: спасатели Кузбасса помогли мужчине в экстремальной ситуации

Агентство по защите населения и территории Кузбасса в официальном телеграм-канале проинформировало об оказании помощи мужчине, который в морозный день застрял на аэролодке на реке, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации агентства, причина происшествия — неисправность аэролодки. Мужчина пытался самостоятельно выбраться, но не смог. Информация о необходимости оказать помощь была передана диспетчеру. Специалисты областной поисково-спасательной службы прибыли на реку Кожух.

Специалисты установили, что мужчина находился на точке, расположенной в 70 км вверх по течению от реки Кия. Это Чебулинский муниципальный округ. Прибывшие спасатели сначала осмотрели берег. Поиски пострадавшего дали результат — мужчина найден. В оказании медицинской помощи необходимости не было. Пострадавшего доставили в поселок.

