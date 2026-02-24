Замерзающий снегирь привел учителя из Подмосковья к неожиданному открытию: что такое снегиринг?

Учитель биологии Иван Кудряшов из Бронниц после случайного обнаружения в подъезде замерзающего снегиря с поврежденным крылом и лапкой узнал о новом тренде в регионе — снегиринг. В поисках пары для найденной птицы житель Подмосковья встретился сначала с бомжом, а после — с «заводчиком» снегирей, сообщил REGIONS.

Учитель биологии рассказал, что найденная птица оказалась самкой. Постепенно она выздоравливала. Несмотря на физическую крепость, птица начала сильно тосковать. Эксперт пояснил, что самки сложно переживают одиночество из-за малой численности по сравнению с самцами. Семья решила искать пару.

Учитель рассказал, что первый продавец отозвался из Зарайска. Дома выяснилось, что самец был взрослым. Он не подпускал самку и проявлял агрессию. Это значит, что птица уже нашла свою пару. Семья решила отпустить самца на волю.

«По правде сказать, я был в шоке от поведения продавца. Пришел какой-то по виду бомж, снегиря держал в руке. Сунул в мою коробку, забрал тысячу рублей наличкой, это было оговорено, и ушел. Жена потом сказала, что он так себе и зарабатывает на жизнь: а что, пара снегирей, и уже хватит на день!» — отметил Иван.

Иван рассказал, что продолжил поиски. Для встречи со вторым продавцом отправился в Мытищи. Мужчина установил вольеры и разводит снегирей. Выяснилось, что в последнее время птицы пользуются спросом из-за красивого внешнего вида. Россияне заводят их в качестве домашних питомцев.

Нового питомца назвали Фрол. Он нашел общий язык с птицей учителя. Однако Иван Кудряшов не поддерживает тренд на разведение снегирей для домашнего проживания. По его мнению, птицы никогда не станут ручными. Радость дома могут приносить попугаи. Эксперты мнение учителя разделяют.

«Снегирей "подводит" то, что они — красивые птицы. А еще они спокойные и тихие. Почти никогда не издают громких звуков, живут своей жизнью и не создают неудобств хозяевам. Но то, что удобно человеку, откровенно плохо для птицы. Снегири живут в природе большими колониями, это единственно комфортный для них образ жизни, и лишать птиц его из-за каких-то своих капризов — настоящее преступление», — рассказала Екатерина Пучкова, эколог, биолог, тревел-блогер.

Уголовный кодекс предусматривает наказание за незаконный отлов пернатых, попадающих под действие природоохранного законодательства. Ответственность наступает по статье 258 УК РФ.

