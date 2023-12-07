Заместитель мэра Бочкарев рассказал о предназначении нового центра в Воскресенском

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев проинформировал, что строительство нового центра в Воскресенском будет завершено к 2035 году, сообщает издание «Утро.ру» .

После завершения строительных работ на участке, площадь которого 14,6 тысяч кв. метров, появится трехэтажное здание с несколькими входами. Оно будет зонировано. В каждом блоке оборудуют места для раздевалок, рабочих кабинетов, территорий приема пищи и научно-исследовательских анализов. Уделят внимание и зоне перед зданием: газоны, цветочные клумбы, скамейки, пешеходные тропы.

Центр строят для того, чтобы у компаний различных отраслей появилась площадка для развития, внедрения новых проектов, проведения исследований. ИT, электроника или машиностроение - перечень сфер огромный.

Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Бочкарев рассказал об особенностях строительства здания Национального космического центра.