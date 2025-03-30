Замглавы архангельский администрации умер после игры в хоккей

Заместитель руководителя областной администрации Владимир Ананьев в возрасте 66 лет умер после участия в городском чемпионате по хоккею. Чиновнику стало плохо во время игры, сообщил 29.ru.

По данным издания, матч состоялся в Архангельске во Дворце спорта в пятницу, 29 марта. Игра записывалась на видео. Владимир Ананьев представлял команду, в которую вошли представители правительства Архангельской области. Чиновник упал на лед через несколько минут после начала игры. Игрок ни с кем не сталкивался. Первые секунды никто не обращал внимание, но после все участники команды окружили Ананьева.

По информации издания, Ананьеву оказывали помощь непосредственно на месте падения. О случившемся сообщили медикам. Врачи предприняли ряд мер, чтобы реанимировать чиновника. Спасти его не получилось, сообщил телеграм-канал «Эхо СЕВЕРА». В администрации Архангельской области подтвердили факт гибели чиновника.

«Все, кто знал Владимира Михайловича, убеждены в одном — это профессионал с большой буквы. Редакция ИА «Эхо СЕВЕРА» выражает глубочайшие соболезнования родственникам и близким Владимира Ананьева», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что умер первый премьер-министр Украины Фокин.