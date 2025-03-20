Умер первый премьер-министр Украины Фокин

На 93-м году жизни скончался первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин. Об этом сообщила его внучка Мария в соцсетях. Информацию о смерти политика подтвердила экс-премьер-министр страны Юлия Тимошенко.

Фокин был известным советским и украинским политиком, который занимал пост премьер-министра Украины с 1991 по 1992 год — сразу после распада СССР и обретения Украиной независимости.

Именно Фокин подписал вместе с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком Беловежские соглашения («Соглашения о создании СНГ») в 1991 году.

В августе 2020 года Фокин вошел в состав украинской делегации в Контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Однако в сентябре того же года он был освобожден от своей должности после требования ряда депутатов о его отставке.

По информации источников, отстранение Фокина было связано с его заявлениями о необходимости поиска решений на основе Минских соглашений, которые не устраивали украинских политиков.

Ранее стало известно, что в возрасте 78 лет скончался российский поэт и драматург Вадим Жук.