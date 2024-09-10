Заместитель премьер-министра Люксембурга, министр иностранных дел и внешней торговли Ксавье Беттель заявил, что в проведении конференций по мирному урегулированию конфликта на Украине в обязательном порядке должна присутствовать Россия. В противном случае все подобные мероприятия утрачивают свое предназначение, сообщило РИА Новости.

В ходе международного форума «Ереванский диалог» Ксавье Беттель заявил, что Россия будет существовать как страна. Если лидеры стран реально заинтересованы в мирном урегулировании конфликта, значит, на любых конференциях должны присутствовать представители России.

«Нам будет нужен диалог с Россией. Мы не можем поменять наших соседей», — заявил министр Ксавье Беттель.

Спикер призвал организовать такую конференцию, где все стороны конфликта и поддерживающие их лидеры стран сядут за стол переговоров. В интервью журналисту NBC News президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что на втором саммите по урегулированию конфликта для всего мира важно присутствие России.

Ранее мирные конференции проходили не один раз. Однако на них не учитывают интересы России. Стороны требуют завершить СВО, освободив все бывшие территории Украины. Кремль опирается на итоги голосования жителей новых регионов, которые неоднократно обращались за помощью в связи с агрессией ВСУ.

Ранее сообщалось, что политолог Безпалько уверен, что на встрече БРИКС в сентябре вопрос СВО не поднимут.