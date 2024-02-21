Замглавы МИД РФ Галузин: США не заинтересованы в мире на Украине

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин рассказал РИА Новости , что США и страны-сателлиты (государства, которые зависят от США, но юридически считаются независимыми) не заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине.

Спикер рассказал, что Запад и США создают определенный образ для своих граждан. Да, из бюджета выделяют деньги для помощи киевскому режиму, но параллельно развивается оборонная промышленность. Производится оружие и появляются новые места для трудоустройства — вот главные преимущества, о которых рассказывают гражданам.

На Украине же идет вооруженный конфликт, гибнут военные ВСУ. Запад и США это не волнует, ведь демографическое положение их стран не зависит от СВО.

«Мы не видим признаков заинтересованности США и их сателлитов в мирном урегулировании кризиса вокруг Украины», — рассказал замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Вопрос урегулирования украинского конфликта часто поднимают на международных конференциях. Киев и его партнеры говорят только о реализации «мирного плана Зеленского», несмотря на его нереалистичность. Никто не рассматривает реальные сценарии, предложенные другими странами.

Ранее мы сообщали, что в МИД РФ заявили о мерах в случае изъятия Киевом российских активов.