Замглавы МИД РФ Грушко: кризис на Украине может выйти за нынешние географические рамки

Замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью РИА Новости высказал мнение, что в случае авантюрных действий одной из стран НАТО украинский конфликт выйдет за нынешние географические рамки.

Спикер уверен, что Запад терпит поражение. Несмотря на это, появляются призывы к отправке войск на Украину. Так недавно предложил сделать президент Франции Эммануэль Макрон. Подобные инициативы свидетельствуют о том, что НАТО может пойти на любые действия, даже самые нерациональные.

«В результате авантюрных действий даже одной-двух стран-членов НАТО украинский кризис может выйти за свои географические рамки и приобрести совершенно иной масштаб», — заявил Грушко.

Замглавы МИД РФ также заявил, что любая угроза со стороны военного альянса в адрес России никогда не останется безответной. Спикер ссылался на заявление президента России во время послания Федеральному совету. Владимир Путин напомнил, что ранее некоторые страны направляли свои контингенты в Россию. История помнит, насколько печально все закончилось для этих стран. В современное время ответ будет еще более жестким и решительным.

«Любая угроза безопасности нашей страны не останется без ответа», — заявил собеседник РИА Новости.

Ранее мы сообщали, что Франция и Россия на уровне министерств оборон подтвердили готовность к переговорам по Украине.