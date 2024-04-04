Замглавы МИД РФ Грушко: кризис на Украине может выйти за нынешние географические рамки
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью РИА Новости высказал мнение, что в случае авантюрных действий одной из стран НАТО украинский конфликт выйдет за нынешние географические рамки.
Спикер уверен, что Запад терпит поражение. Несмотря на это, появляются призывы к отправке войск на Украину. Так недавно предложил сделать президент Франции Эммануэль Макрон. Подобные инициативы свидетельствуют о том, что НАТО может пойти на любые действия, даже самые нерациональные.
«В результате авантюрных действий даже одной-двух стран-членов НАТО украинский кризис может выйти за свои географические рамки и приобрести совершенно иной масштаб», — заявил Грушко.
Замглавы МИД РФ также заявил, что любая угроза со стороны военного альянса в адрес России никогда не останется безответной. Спикер ссылался на заявление президента России во время послания Федеральному совету. Владимир Путин напомнил, что ранее некоторые страны направляли свои контингенты в Россию. История помнит, насколько печально все закончилось для этих стран. В современное время ответ будет еще более жестким и решительным.
«Любая угроза безопасности нашей страны не останется без ответа», — заявил собеседник РИА Новости.
Ранее мы сообщали, что Франция и Россия на уровне министерств оборон подтвердили готовность к переговорам по Украине.