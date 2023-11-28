Замглавы МИД РФ рассказал о действиях НАТО на границе с РФ

Замглавы МИД РФ Александр Грушко рассказал, что НАТО целенаправленно увеличивает свой потенциал в странах, которые граничат с Россией. На территории Польши и стран Прибалтики ставят все больше военных баз, увеличивают количество техники, сообщает агентство «РИА Новости» .

Спикер отметил, что таким способом НАТО пытается усилить позиции и одержать власть над Россией. В Польше и странах Прибалтики устанавливают технику, которая способна поражать объекты на дальних расстояниях. Также оснащают территории системой ПВО. Регулярно иностранные вооружения все ближе подвозят к границам России. Постоянно проходят совместные военные учения, направленные против РФ.

«У меня есть большой список, что сегодня делает НАТО.», - рассказал замглавы МИД РФ Александр Грушко

Спикер отметил, что сомнений нет в том, что безопасности РФ угрожает НАТО. Но надо понимать и то, что при такой агрессивной политики альянса европейские страны также находятся в зоне риска быть втянутыми в масштабный конфликт.

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