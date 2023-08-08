Замглавы МИД РФ: Россия видит в Иране достойного партнера и надеется на вступление в БРИКС

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью агентству Mehr рассказал, что Москва надеется на скорейшее присоединение Ирана к участникам БРИКС в качестве полноправного партнера.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков находился с рабочим визитом в Тегеране, где дал интервью местному агентству. Дипломат рассказал, что Иран – сильный и надежный партнер, который достоин того, чтобы стать участником БРИКС. Москва заинтересована во вступлении Ирана не только в БРИКС, но и в Международное агентство атомной энергии, о чем российские представители сообщили коллегам из Ирана.

«Иран – сильный кандидат для сотрудничества с БРИКС. Мы также провели переговоры с иранскими коллегами о сотрудничестве с Ирана с Международным агентством атомной энергии (МАГАТЭ – ред.). Настанет время, когда Иран войдет в БРИКС в качестве полноправного члена», - рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков

Ранее о своем намерении вступить в БРИКС сообщили в Республики Беларусь. Президент Александр Лукашенко рассказал, что в мае 2023 года страна подала официальную просьбу о вступлении.