На пресс-конференции, посвященной итогам участия российской делегации в неделе высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Сергей Вершинин сделал ряд заявлений. Спикер отметил, что на неделе высокого уровня ГА ООН не было политиков, которые бы реально были заинтересованы в урегулировании конфликта. Об Украине вспоминают, но никаких конкретных предложений не поступает.

Тупик образовался в первую очередь из-за того, что многие лидеры Запада ссылаются на «план победы» президента Украины Владимира Зеленского. Российская сторона не раз заявляла, что предложенные пункты противоречат целям СВО.

«Но реального [в контексте урегулирования по Украине] ничего не было. <...> Мы видим затухание интереса к этой проблеме, которую, конечно же, периодически разжигают западные страны в своекорыстных русофобских целях», — заметил Вершинин.

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что урегулировать конфликт необходимо путем переговоров. Проблема в том, что в последнее время Запад практически не использует данный прием. Лидеры шантажируют, угрожают и навязывают собственное мнение. В настоящее время подобный подход особенно заметно проявляется по отношению к странам глобального Юга.

Ранее сообщалось, что Киев ищет способы расширить производство дронов до уровня РФ.