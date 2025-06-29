Замглавы Минэнерго рассказал, на какой период РФ хватит текущих запасов угля
Замглавы Минэнерго: текущих запасов угля в России хватит минимум на 500-600 лет
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Статс-секретарь, заместитель министра энергетики России Дмитрий Исламов проинформировал, что имеющихся на данный момент запасов угля России хватит еще на 500-600 лет, сообщил ТАСС.
«Только для поддержания текущих уровней добычи — угля нам хватит еще на 500-600 лет», — в интервью ТАСС рассказал Дмитрий Исламов.
Спикер отметил, что если отечественные специалисты продолжат заниматься геологоразведкой, то угля точно хватит на тысячу лет. Эксперт высказал мнение, что у людей никогда не пропадет потребность в угле. Дмитрий Исламов отметил, что некоторые эксперты придерживаются позиции о скором исчезновении необходимости использования угля. Одна из причин — популярность зеленой энергетики. Замглавы Минэнерго уверен, что мир всегда будет использовать уголь как энергоресурс.
Исламов уверен, что со временем уголь превратится в экологически чистый энергоресурс, который не будет наносить вред климату.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье в рамках подготовки к отопительному сезону протестировали 14% теплосетей.