В Подмосковье в рамках подготовки к отопительному сезону протестировали 14% теплосетей

В Министерстве энергетики Московской области рассказали о подготовке коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду. На теплосетях региона проводятся гидравлические испытания.

«На сегодняшний день специалисты выполнили опрессовку 1458 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении, что составляет 14% всех теплосетей региона», — отметили в министерстве.

Работы выполнены в полном объеме во Власихе, Восходе и Звездном городке. Более чем на 70% работы выполнили в Луховицах и Фрязино.

В ходе проверок на некоторых участках сетей выявили утечки. Эти сети будут отремонтированы, после чего на них снова проведут тестирования.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в области проведут 150 мероприятий по модернизации объектов водоснабжения и водоотведения.