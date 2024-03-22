Замгубернатора Тюменской области Вахрин заявил, что в РФ побеждает строительное лобби

Политик поделился своим видением, как должен жить современный гражданин России. Бывает, что в соседнем городе открыта престижная вакансия. Человек отказывается от нее, ведь в родном населенном пункте у него есть собственная квартира. Спикер считает подобный подход устаревшим. Намного проще арендовать жилье и не привязываться к конкретному месту. Нашел другую работу и переехал. Квартира должна служить своему хозяину, а не наоборот.

Государство способно помогать в реализации свободного передвижения граждан по всей стране. Например, в Тюмени можно построить дома разного стиля за счет федеральных средств. Важно расположить здания во всех районах города. Каждый, кто приедет в город работать, сможет выбрать любую квартиру, исходя из индивидуальных предпочтений.

«К сожалению, строительное лобби пока побеждает: на продажах квартир неплохая доходность, велик спрос», — считает замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.

Спикер уверен, что Россия в будущем — это страна, где никто покупать жилье не будет. Он приводит в пример современную молодежь. Она не тратит деньги на собственные автомобили, ведь такой подход нерациональный. Всегда можно воспользоваться кашерингом.

«Ведь когда вы купили квартиру – вы потратили огромные деньги. А что вы купили? Плита – верхнее перекрытие – не ваша, нижняя – общедолевая, стены – общедолевая, ваш только объем воздуха, ограниченный этими стенами, ваше – окно и входная дверь, и отделка потолка, и напольное покрытие, ну, обои или отделка стен. Все. Больше вашего тут ничего нет», — уверен собеседник «ФедералПресса».

Ранее мы сообщали, что депутаты Государственной думы намерены ввести самозапрет граждан на продажу недвижимости.