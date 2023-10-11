«Условия наилучшие»: зачем россияне летят осенью и зимой в Турцию

Осенне-зимний отдых за границей остается популярным в России, а одним из основных направлений уже долгое время является Турция. Путешественник Сердар Каррыев объяснил, чем так привлекательна страна для граждан РФ в это время года.

По словам эксперта, одним из решающих факторов является погода. Несмотря на то, что лето уже давно позади, Турция дарит туристам возможность снова окунуться в море.

«Россияне летят в Турцию либо на зимовку, либо на осенне-зимние каникулы, так как сезон позволяет — и в октябре, и в ноябре здесь еще можно свободно плавать. Температура воды составляет около 22 градусов, а воздуха — не меньше 25. То есть, климатические условия наилучшие по Средиземному морю», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Там же находится большое количество русскоговорящих граждан, добавил путешественник. Это заметно облегчает коммуникацию и делает отдых легче и приятнее.

«Вне летнего сезона отдых в Турции становится доступнее, так как в жару цены сейчас из-за курсов валют сильно выше, чем мы привыкли. И жилье, и продукты питания тут летом теперь довольно дорогие, а вот осенью-зимой (с октября по март) дешевеют процентов на 20», — сообщил Каррыев.

Банковская система в Турции тоже удобна россиянам, напомнил эксперт. Система «UnionPay», карты которой можно получить в России, работает в стране — ею можно расплачиваться в большинстве мест, не набивая карманы наличными деньгами.

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