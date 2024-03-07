Зампред комитета СФ Климов призвал россиян отказаться от поездок в Литву

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов призвал граждан России воздержаться от поездок в Литву и других стран, которые настроены по отношению к РФ недружественно, пишет интернет-издание «Абзац» .

Правительство недружественных стран выражает русофобские позиции. Нет никакой уверенности в том, что россиян в этих странах не будут угнетать. Периодически Совет Федерации оказывает гражданам России поддержку. Люди приезжают в недружественные страны, чтобы лечиться или выполнять какие-либо поручения по работе.

«Я получаю огромное количество жалоб на ситуации, в которых наши люди оказались благодаря тому, что они туда поехали», – пояснил Климов.

Спикер отметил, что ситуация изменится тогда, когда к власти в недружественных странах придут политики, которые уважительно относятся к России. До этого времени посещать недружественные страны Андрей Климов не рекомендует.

С 11 марта в Литве начнут конфисковывать автомобили с российскими номерами. Исключением станут те машины, которые проезжают в Калининградскую область через территорию Литвы. Более суток находиться на территории республики в таком случае российским автомобилистам запрещено.

Ранее мы сообщали, что МИД России попросил россиян воздержаться от поездок в страны Прибалтики.