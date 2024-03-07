МИД России попросил россиян воздержаться от поездок в страны Прибалтики

Министерство иностранных дел РФ обратилось к гражданам с рекомендациями воздержаться от поездок в прибалтийские страны, пишут РИА Новости .

«Вновь отмечаем, что Литва и вся Прибалтика в целом прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к Росси», — отметили в дипломатическом ведомстве.

В странах Прибалтики — в Литве, Латвии и Эстонии, отмечались случаи проявления национализма и русофобии. МИД РФ ни раз призывал российских граждан быть внимательными и осторожными в этих государствах из-за обострившейся агрессии.

Кроме того, в Прибалтике также сносят памятники, посвященные СССР или русской культуре. Такая же политика активно распространятся на Украине.

Ранее стало известно, что власти Латвии с 1 марта закрыли для россиян свои железнодорожные станции. Речь идет о станциях Кяна и Кибартай. Через них следует поезд из Москвы в Калининградскую область и наоборот.

Мы сообщали, что Литва намерена присоединиться к инициативе Чехии закупать снаряды для Украины.