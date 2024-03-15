Зампред Совбеза Медведев выступил против передачи Румынии золота

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на странице в социальной сети высказал мнение относительно правомерности требования Румынии вернуть ей переданный России в годы Первой мировой войны золотой запас.

Дмитрий Медведев отметил, что многие западные лидеры периодически удивляют российское правительство некорректными заявлениями или нерациональными предложениями. Резолюция Румынии может быть внесена в данный перечень.

Дмитрий Медведев отметил, что вопрос о передаче золота уже был урегулирован в прошлом. Каждая сторона приняла определенную позицию и задокументировала ее. Нет никаких оснований для того, чтобы современная Россия аннулировала соглашения.

Спикер также напомнил, что Евросоюз отказывается предоставлять контроль России над активами, которые находятся за границей. Речь идет о 300 млрд долларов. Предъявлять РФ претензии из-за золота просто абсурдно на фоне заморозки активов.

«Сказать нечего по-русски, можно только послать. В общем, идите в ж…», — написал Дмитрий Медведев.

Ранее на заявление Румынии отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Спикер рекомендовала Бухаресту вспомнить о своих долгах перед СССР и РФ.