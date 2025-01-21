Заняли выжидающую позицию: белгородцы не отменяют туры в Краснодарский край

Эксперты не пришли к единому мнению, смогут ли россияне отдыхать на берегу Черного моря в Краснодарском крае после разлива мазута. На данный момент белгородцы преимущественно заняли выжидающую позицию и не отменяют забронированные ранее туры, сообщил bel.ru.

Бел.Ру провел анализ СМИ относительно ситуации на побережье Черного моря после разлива мазута в керченском проливе. Так, часть экспертов уверена, что курортный сезон состоится в штатном режиме. Издание отметило, что на Крещение около 300 человек приняли участие в купаниях в Анапе. Предварительно был проведен осмотр береговой линии.

Другие специалисты уверены, что купаться в море опасно на протяжении ближайших нескольких лет. Эксперты предупреждают, что у людей может развиваться аллергическая реакция. Кроме того, возможны ожоги.

Заместитель директора ООО «Космополит» Вадим Коломытченко рассказал, что по состоянию на конец 2024 года белгородцы преимущественно заняли выжидающую позицию. Люди не отменяют ранее забронированные туры. По данным Коломытченко, Краснодарский край пользуется высоким спросом из-за доступности и развитой инфраструктуры. Эксперт предположил, что отмены начнут поступать в феврале-марте.

Издание провело опрос читателей, планируют ли они отдыхать на Черном море летом 2025 года. Большая часть респондентов сообщила, что ситуация беспокоит. Возможно, люди будут искать альтернативные варианты.

Ранее сообщалось, что вице-президент РАН предложил «испанский опыт» против мазута в Черном море.