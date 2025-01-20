Вице-президент РАН предложил «испанский опыт» против мазута в Черном море

При ликвидации последствий выброса нефтепродуктов в Черном море имеет смысл обратиться к опыту испанцев. Тем уже доводилось успешно решать подобные задачи. Так считает вице-президент Российской академии наук Степан Калмыков, его мнение привел РБК.

Он напомнил, что Испании в 2002 году также произошел масштабный выброс мазута. Тогда самым эффективным оказался механический сбор нефтепродуктов. Разложение мазута с помощью микробов было крайне ограничено диапазоном условий.

«Важно понимать, что тяжелые фракции нефти, к которым относится мазутное топливо, очень сложно подвергаются микробной деструкции», — указал Калмыков.

Академик добавил, что российские ученые сейчас изучают методы испанцев и пытаются их адаптировать под местные условия. Он также призвал исследователей объединяться в крупные группы, чтобы не дублировать другу друга и как можно быстрее достигнуть успеха.

Ранее сообщалось, что попавший в аварию танкер «Волгонефть-239» утилизируют прямо на том месте, где он находится сейчас. Кормовая часть судна уже обнесена земляным валом, сейчас происходит откачка мазута из танков.