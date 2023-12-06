Занятия спортом зимой: как помочь организму снизить нагрузку

Врач-отоларинголог Валерия Моисеева на странице в интернет-мессенджере поделилась эффективными способами, как снизить нагрузку на организм во время занятий спортом в зимнее время на улице, пишет издание «Утро.ру» .

Первое правила - качественная экипировка. Важно, чтобы выбранная спортивная одежда соответствовала погодным условиям и выбранному виду дисциплины. На лицо надевать маску.

Второе правило - постепенно начинать занятия, чтобы организм успел адаптироваться к минусовой температуре. Уже осенью можно выходить на улицу для первых занятий.

Третье правило - периодически делать глоток теплого напитка во время занятий спортом. Дышать рекомендовано всегда носом.

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