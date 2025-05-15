Занятия в школах и садах отменены: тагильчане сообщили о смешивании воды с канализацией

Одна из местных жительниц Нижнего Тагила рассказала, что из-за аварии на водоводе в Дзержинском районе руководство дошкольных учреждений обратилось с просьбой к родителям не приводить детей в садики, сообщил tagilcity.ru.

По информации издания, в школах также отменяют занятия. Родителей детей дошкольного возраста просят при наличии возможности оставлять ребят дома.

«Уважаемые родители! В связи с аварией на водоканале и плохим качеством воды, просьба по возможности оставить детей дома», — сообщили в одном из родительских чатов.

По информации издания, авария произошла 14 мая. Жители Вагонки в Нижнем Тагиле заявили, что из кранов течет грязная вода. Ее цвет они сравнили с глиной. Местная жительница Анна рассказала о неприятном запахе. В водоканале по телефону людям подтвердили предположения некоторых жильцов — холодная вода смешалась с канализационными стоками. Горожанам рекомендовали временно отказаться от воды из крана. Людей проинформировали о возможном подвозе чистой воды.

«Холодная вода течет ядреного желтого цвета и с запахом фекалий», — сообщила подписчица редакции TagilCity.ru Анна.

В «Водоканал-НТ» сообщили, что авария произошла на магистральном водоводе ХВС диаметром 1000 мм. По информации издания, специалисты завершили работы вечером 14 мая. Сообщалось, что водовод был поставлен на заполнение.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе искали ученицу младших классов, которая перепутала время и рано утром ушла в школу.