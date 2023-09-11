Занятия в школе Красного Десанта после вооруженного нападения подростка приостановлены

Представитель районной администрации хутора Красный Десант в Ростовской области сообщил агентству « РИА Новости », что занятия в школе, в которой подросток ранил четверых человек, временно приостановлены.

«Приостановлены (занятия) пока следственные органы проведут необходимую работу», - заявил представитель районной администрации хутора Красный Десант

Утром, 11 сентября, в школе в хуторе Красный Десант, который расположен в Ростовской области, произошло ЧП. 15-летний подросток, у которого зафиксированы психические отклонения, ранил троих сотрудников школы и одного из родственников учащихся. Удары юноша наносил ножом.

Выяснилось, что он является учеником данной школы и учится в 9 классе. Подростка задержали. В настоящее время в здании общеобразовательного учреждения следственные органы проводят проверку, поэтому обучение временно приостановлено.

Во время нападения подросток скрыл лицо при помощи маски. Юношу задержали очевидцы происшествия, поэтому установить личность получилось сразу после инцидента.

Раненые доставлены в медицинское учреждение, где им оказывают помощь. Повреждения оказались не столь значительными. Информацию подтвердил губернатор региона Василий Голубев.