Заоблачные цены: в тюменские магазины поступили первые тюльпаны

По данным издания, горожанам предложен широкий ассортимент тюльпанов из России и Голландии. Стоимость первых тюльпанов варьируется от 120 до 230 руб. за один цветок. Букет можно приобрести ориентировочно за 990 руб. В нем будет три тюльпана. Выгоднее покупать большой букет. Его средняя стоимость достигает более 2 тыс. руб. В таком случае один цветок обходится ориентировочно в 104 руб.

«Тюменцы могут сэкономить на цветах, выбрав частных продавцов», — сообщил nashgorod.ru.

Корреспондент «Наш город» промониторил объявления, выложенные на «Авито». По его данным, тюльпаны из частных теплиц предлагают по цене от 100 руб. Продавцы обещают, что доставят свежесрезанные цветы в неограниченном количестве. Также доступна услуга бронирования тюльпанов на 8 марта. Более выгодные предложения доступны тем, кого интересует мелкий опт. В таком случае стоимость одного цветка достигает 41 руб. Один из продавцов предлагает тюльпаны по 10 руб. за бутон. Однако есть несколько условий — доставка из Омска и только после 25 февраля.

Ранее сообщалось, что в России средняя стоимость тюльпанов почти сравнялась с ценой роз.