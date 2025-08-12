Запах гари: спасатели сообщили об умышленном поджоге в подъезде дома в Кузбассе

В подъезде многоэтажного дома Новокузнецка был совершен поджог, в результате которого несущественно пострадала одна из квартир, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, очаг возгорания был зафиксирован в подъезде. Специалисты уверены, что поджог был совершен умышленно. В результате возгорания особенно пострадала жилая квартира. Звонок в пожарную часть поступил около четырех часов утра. Специалисты оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание за шесть минут.

«На момент прибытия первого подразделения слабый запах гари в подъезде», — пояснил корреспонденту «Сибдепо» пресс-служба МЧС Кузбасса.

По данным издания, на место происшествия прибыло 12 огнеборцев и три спецмашины. Никто из жителей не пострадал. Об эвакуации также не сообщается. Специалисты установили, что квартире был нанесен несущественный ущерб. В подъезде находился различный хлам, он и сгорел. Также частично пострадала входная дверь в квартиру.

По информации издания, предварительная причина пожара — умышленный поджог. Информация передана сотрудникам правоохранительных органов, которые будут детально разбираться в инциденте.

