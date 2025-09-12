Запеканка «Зебра», наггетсы и рыбные палочки: чем кормят российских школьников

Корреспондент интернет-журнала Сибдепо также дегустировала приготовленные блюда. Родителям предлагали попробовать пюре и борщ, наггетсы и рыбные палочки. Были приготовлены также блинчики и оладушки, запеканка «Зебра» с шоколадным слоем. По словам журналиста, все блюда были очень вкусными. Однако родители сообщили, что иногда дети остаются недовольны приготовленной едой.

По информации родителей, они имеют право прийти в школьную столовую и продегустировать еду. Однако предварительно необходимо проинформировать сотрудников о своем визите. Тогда родителям назовут день, в который разрешена дегустация. Жители Кемерово предполагают, что в этот день повара могут более старательно относиться к своей работе.

По информации издания, МАУ «Школьное питание» ответственно относится к приготовлению пищи. Работу сотрудников также контролируют представители прокуратуры и регионального Роспотребнадзора. Пища проходит ряд лабораторных исследований. Так, за 2024-2025 учебный год Роспотребнадзор инициировал проверку 71 раз, прокуратура — 17 раз, а внутренний внеплановый осуществляли 39 раз.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье родители могут оформить заявку на дегустацию питания в школе.