Запрет на использование новогодних фейерверков и салютов ввели в округе Подмосковья

С 25 декабря в Коломне вступают в силу строгие ограничения на применение пиротехники, сообщил REGIONS.

По информации издания, под запрет попадают наиболее опасные изделия — фейерверки, салюты и ракеты, являющиеся частой причиной травм и пожаров.

Для информирования жителей управляющие компании, ТСЖ и ЖСК разместят официальные объявления на подъездных стендах. Параллельно сотрудники МЧС и полиции проведут разъяснительную работу в учебных заведениях и на встречах с населением.

Администрация городского округа напоминает, что праздничную атмосферу можно создать с помощью более безопасной пиротехники первого класса опасности, такой как хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного пламени. Действие ограничительных мер продлится до 11 января.

«Наша общая задача — сделать так, чтобы праздник запомнился только теплыми и счастливыми моментами», — пояснили в управлении территориальной безопасности администрации округа.

