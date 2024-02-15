Запрет на лечение и соседство с каннибалом: арестанты из СИЗО в Тюмени рассказали о проблемах

Адвокат Павел Руснаков отметил, что если сравнивать ситуацию с тем, что происходило в 90-ые годы, то, конечно, условия содержания арестантов сейчас приемлемые. Тогда здания не отапливались. Заключенные сливали из батарей воду, чтобы пить ее. Конечно, сейчас такого нет, но нынешние условия содержания не соответствуют стандартам Европейского суда по правам человека.

Заключенные в СИЗО-1, фигуранты «Тюменского дела» рассказали, что им не выдают литературу. Это первая проблема, которую передали редакции «Нашего города». Вторая — отказ в оказании медицинской помощи.

Фигурант «Тюменского дела» Юрий Незнамов еще с августа говорил о плохом самочувствии. Один раз в зал суда ему вызывали скорую. Теперь на ногах появились какие-то новообразования. Все это время молодой человек не может добиться, чтобы ему позволили полноценно обследоваться в больнице.

Стримерша «Жади» Алиса Гулиева также имеет жалобы на самочувствие.

«Она говорит, что это из-за этапа и условий СИЗО, что неудивительно. Ей дают в изоляторе таблетки, но те не помогают. Сторона защиты не понимает, почему нельзя отпустить женщину домой», — рассказал «Нашему городу» собственный источник.

Одна из жалоб, которую не могут решить на законных основаниях — заключенный рассказывал сокамерникам, что ел людей и делился подробностями своих ощущений. Остальные арестанты сильно испугались, но выбирать соседей запрещено.

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