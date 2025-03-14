Запущенный кариес и недолеченный цистит увеличивают риск заболеть ОРВИ или гриппом

Заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, доцент Николай Николаев рассказал, какая категория населения подвержена заболеваемости гриппом и ОРВИ в первую очередь, сообщил gorod55.ru.

По словам эксперта, заболеваемость ОРВИ растет ежегодно в конце зимы и весной. Основная причина — нестабильные погодные условия, когда резко теплеет и снова холодает. Вторая причина — ослабленные организмы людей. Зимой человек меньше двигается и получает витаминов. В зоне риска в первую очередь те россияне, у которых выявлены различные хронические заболевания, например тонзиллит, запущенный кариес или недолеченный цистит.

«Также повышают уязвимость нарушения питания и недосыпы», — подчеркнул эксперт.

Эксперт напомнил, что ОРВИ — это большая группа похожих по признакам болезней, которые спровоцированы вирусами. В Роспотребнадзоре граждан призывают к ответственному отношению к своему здоровью. Для профилактики специалисты рекомендуют вести здоровый образ жизни и правильно питаться. Около 80% защитных клеток находится именно в кишечнике, поэтому в ежедневном рационе должны присутствовать овощи и фрукты, нежирные источники белка и полезные жиры, цельнозерновые продукты.

Ранее главврач Осипов раскрыл в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня», для кого MERS-вирус более опасен.