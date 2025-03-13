Заслуженный врач РФ раскрыл, для кого MERS-вирус более опасен

Одним из наиболее опасных вирусов на сегодняшний день считается ближневосточный респираторный MERS-синдром. Для кого он наиболее опасен и как его определить, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

По словам специалиста, это РНК-содержащий вирус, который входит в состав коронавирусов.

«Впервые он был обнаружен в Саудовской Аравии в 2012 году. Человек заразился им от верблюда, а затем вирус стал передаваться воздушно-капельным путем», — пояснил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Диагностика заболевания проводится с помощью обычного ПЦР-теста.

«Лечение обычными противовирусными средствами. Как всегда, это заболевание опасно в первую очередь для детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями сердца, почек и сосудов», — добавил Осипов.

Занесение вируса на территорию России, по словам врача, вполне возможно, с учетом того, что вектор туристического потока сместился с Европы на Азию и Африку.

«Конечно, заносы в Россию возможны, но я могу сказать, что лечение обычное и вирус большой опасности не представляет. Разве что он имеет большое распространение, особенно сейчас — в период межсезонья, когда резко меняется температура от минуса к плюсу. Это дает вирусу шанс размножаться», — заключил главврач.

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