Зарплата осужденных в Кузбассе достигает 80 тыс. руб.

В ГУФСИН Кузбасса проинформировали, что осужденные в Кузбассе зарабатывают в рамках своего наказания в среднем 25 тыс. руб., сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, некоторые осужденные получают заработную плату. В таком случае они автоматически выплачивают процент в доход государства. Такие осужденные получают наказание в виде исправительных работ. По решению суда из их общего заработка изымается в доход государства от 5 до 20%. Некоторые граждане приговорены к обязательным работам. В таком случае они не получат заработную плату.

По данным издания, до 80 тыс. руб. получают заработную плату осужденные, которые работают на крупных промышленных предприятиях.

«Наибольшие заработки у осужденных к принудительным работам, которые содержатся в исправительных центрах», — уточнили в ГУФСИН Кузбасса.

По данным издания, к принудительным работам приговаривают граждан, которые совершили преступление небольшой или средней тяжести. В некоторых случаях суд вправе вынести приговор и для лиц, кого обвиняли в тяжком преступлении. Главное условие — к ответственности гражданин привлекается впервые.

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