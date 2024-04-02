Зарплату ниже МРОТ в Ставрополе платят уборщикам, фельдшерам и помощникам воспитателей

Уборщик — слово, которое в современном обществе практически не принято употреблять. Появилось много названий данной специальности, в числе которых мастер чистоты или техслужащая. Название на уровень заработной платы не влияет. Анализ вакансий показал, что самая низкая заработная плата составляет 18 тысяч рублей при условии девятичасового рабочего дня с графиком 2/2.

Столько же предлагают фельдшеру на производство. На работу согласны принять студента или пенсионера с образованием. В обязанности входит амбулаторный прием работников. В случае необходимости фельдшер направляет их в больницу или оказывает первую медицинскую помощь.

На 19 тысяч рублей в регионе могут рассчитывать жители, кто намерен работать помощником воспитателя в детском саду. Образование не требуется, как и санкнижка. В качестве бонуса обещают бесплатное питание.

Редакция отмечает, что в антирейтинг вошли вакансии, в которых заработная плата не соответствует утвержденному в РФ размеру МРОТ. С 1 января 2024 года в крае установлен МРОТ в размере 22740 рублей.

Ранее мы сообщали, что 11 апреля для жителей Московской области проведут ярмарку трудоустройства.