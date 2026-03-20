Заседание ЦБ, нефть и Ближний Восток: что определяет настроение рынков сегодня?

В пятницу, 20 марта, состоится ключевое событие месяца — заседание Центрального банка, где будет определен новый уровень ключевой ставки. Рыночные ожидания склоняются к понижению на 50 базисных пунктов, до 15 процентов, сообщили Финансы Mail.

По информации издания, внимание инвесторов приковано к формулировкам регулятора: от них зависит понимание дальнейших темпов смягчения денежно-кредитной политики. На среднесрочную перспективу возможен подъем индекса Мосбиржи до отметки 3000 пунктов, несмотря на затишье в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта.

По итогам торгов за 19 марта, индекс Мосбиржи обновил недельные максимумы, но закрепиться на них не сумел, завершив сессию символическим падением на фоне коррекции цен на нефть. В лидерах роста оказались акции «ФосАгро» — спрос на них подогрел скачок стоимости энергоносителей и удобрений на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Американские индексы завершили четверг снижением: участники рынка отыгрывали сохранение ключевой ставки ФРС на прежнем уровне — 3,5–3,75 процента.

