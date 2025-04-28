«Застекленный» мотоцикл сняла на видео российская туристка в Китае

Туристка из Приморского края сняла на видео необычный транспорт, который увидела на улице в Суйфэньхэ, сообщил vostokmedia.com.

По информации издания, путешественница была удивлена предприимчивостью населения Поднебесной. На улицах китайского города девушка увидела фургончик с фастфудом. Она подошла ближе. На месте, где должна быть кабина водителя, установлен мопед. Он просто застеклен. Жительница Владивостока прислала видео редакции.

По данным издания, на улицах города можно встретить много других уникальных моделей автомобилей. Например, кузов небольшого грузовика также был прикреплен к мопеду. Модель отличается компактными размерами.

Автор материала предполагает, что китайцы предпочитают не покупать новые автомобили, а усовершенствуют мопеды.

«Судя по всему, китайцы „апгрейдят“ железных коней довольно часто», — указано в публикации.

По информации издания, жители Приморского края часто путешествуют по Китаю. Россиян предупредили, что 30 апреля и 1 мая на таможенных пунктах ожидается ажиотаж. Граждан призывают заранее составлять планы на праздничные дни.

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