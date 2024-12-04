Трамп решил назначить космического туриста Айзекмана главой NASA

Избранный президентом США Дональд Трамп сообщил, что на должность администратора NASA он выдвинет миллиардера и космического туриста Джареда Айзекмана. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.

В своем обращении Трамп заявил об испытанной радости из-за высказанной инициативы, а Айзекмана назвал бизнес-лидером, филантропом, пилотом и астронавтом. Претенденту 43 года, и он стоит во главе компании по обработке платежей, а еще является одним из учредителей Draken International. По некоторым данным, это частная структура брала на работу находящихся в отставке военных пилотов, чтобы они учили украинских летчиков управлять истребителями F-16.

Ранее сообщалось о том, что уходящий с поста президента США Байден помиловал своего сына.