Затмение запустило перемены, а Марс с Ураном устроят хаос: астролог — о последних днях февраля

Астрологи предупреждают: конец февраля обещает быть насыщенным на неожиданные события. Все началось с затмения в Водолее 17 февраля, которое, по словам астролога Людмилы Прохоровой, запустило механизм кардинальных перемен, сообщил REGIONS. Теперь планету ждет новый виток напряженности.

По мнению астролога Прохоровой, уже 26 февраля Меркурий разворачивается в ретроградное движение, но главная опасность подстерегает чуть раньше. С 25 февраля Марс вступает в жесткую связку с Ураном. Это гремучее сочетание, по мнению эксперта, может вылиться в целый ряд проблем.

«Затмение сделало аспект с Ураном. Уран — это всегда перемены, неожиданности, революционные возможности, которые могут ворваться в нашу жизнь. Это касается и окружения, и бизнеса», — пояснила эксперт.

Эксперт рассказала, чего ждать:

Вспышек агрессии, конфликтов и потери контроля над эмоциями. Люди становятся грубее, срываются на близких и коллегах.

Аварий на дорогах и повышенного травматизма.

Техногенных катастроф, особенно в авиации — Уран отвечает за самолеты, а его конфликт с Марсом несет реальную угрозу.

Внезапных поломок техники: от смартфонов до сложного электрооборудования.

Ударов по карьере и личной жизни. В коллективах возможны увольнения, неожиданные проверки, свалившиеся на голову обязанности. В отношениях — разрывы и ссоры.

«Гибкость и скорость принятия решений сейчас критически важны. Решать вопросы по старым схемам практически нереально. Оставаться в рамках старых шаблонов нельзя. Чтобы остаться на плаву и получить новые возможности, нужно резко менять какие-то моменты», — подчеркивает астролог.

Астролог советует не рисковать: важные встречи, переговоры и свидания лучше перенести хотя бы на 28 февраля. К этому времени Меркурий и Венера войдут в более спокойное русло, и люди смогут слышать и понимать друг друга без искажений.

«Люди могут захотеть пойти новым путем, и разрыв станет неизбежным. Будьте аккуратны со словами, острым языком и передачей информации», — предупреждает Прохорова.

Ранее эзотерик Элиана Астратова назвала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» три знака зодиака, которым опасно менять работу в 2026 году.

Редакция интернет-издания «Подмосковье сегодня» предупреждает: материал носит ознакомительный характер, а мнения и рекомендации специалистов не приравниваются к необходимости их выполнять.