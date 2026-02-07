Могут быть проблемы: этим трем знакам зодиака опасно менять работу в 2026 году

Тельцам, Девам и Козерогам лучше не менять работу в 2026 году, даже если временами будет хотеться «все бросить». Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила эзотерик Элиана Астратова.

Этот год для Тельцов — про укрепление позиции, рост авторитета и долгую отдачу от уже вложенных усилий. Смена работы может отбросить назад или лишить стабильности, которая как раз начинает работать на них. Лучше будет договариваться о повышении или новых условиях, прокачивать навыки внутри текущего места и терпеливо дождаться результатов.

Для Дев 2026-й — год системности и профессионального взросления. Даже если есть усталость или ощущение «я могу больше», именно текущая работа дает нужный опыт и связи, отметила астролог. Стоит оптимизировать процессы, взять больше ответственности, что принесет свои плоды, и не сравнивать себя с другими.

Козероги в 2026 году входят в фазу карьерного закрепления. Часто это выглядит как застой, но на деле — подготовка к серьезному скачку позже. Смена работы может нарушить долгую стратегию. Астролог посоветовала выстраивать репутацию, работать «на имя», спокойно планировать следующий шаг, а не делать его резко.

