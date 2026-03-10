Затопило участок стоками с дороги? Эксперт объяснил, как защитить свои права и сколько это будет стоить

Собственник вправе отстаивать свои интересы, если весной дачный участок оказался под водой из-за стоков с дороги. Об этом напомнил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с порталом REGIONS.

«В случае затопления участка стоками с дорог владелец имеет право на защиту своих интересов. Согласно ст. 1064 Гражданского кодекса, организация, отвечающая за дорогу, обязана возместить причиненный ущерб», — отметил специалист.

Эксперт пояснил, что вода, поступающая с трасс, несет в себе не только грязь. В ней нередко присутствуют соли и нефтепродукты, которые способны серьезно испортить структуру грунта и навредить будущему урожаю.

Однако судебная защита — процесс затратный. Бондарь предупреждает: чтобы подать иск, придется собрать доказательства, заказать экспертизу для анализа состава почвы и оплатить услуги юриста. В итоге расходы могут перевалить за сотни тыс. руб.

«Вместо долгого судебного процесса, на мой взгляд, стоит сначала отправить обращение через приложения „Добродел“ или „Госуслуги.Решаем вместе“. Эти инструменты позволяют передать жалобу ответственным лицам, которые могут очистить кюветы или проложить водоотвод, решив проблему без судебного процесса», — заключил эксперт.

