«Затыкали уши ватой от тараканов»: что рассказали на федеральном шоу о троих детях, которых изъяли из семьи

В Кузбассе разгорелся громкий скандал вокруг семьи из Новокузнецка. Трое детей оказались в приюте из-за невыносимых условий жизни. На федеральном канале в одном из ток-шоу раскрыли подробности: ребята ходили в школу грязными, а по ночам им приходилось затыкать уши ватой, потому что они боялись, что в раковины заползут тараканы, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Родная тетя ребят, появилась в студии и рассказала, что племянники могли бы жить у нее, но каждый раз возвращались в родительский дом. Сейчас всех троих забрали из семьи. Мать объяснила, при каких обстоятельствах это произошло.

«Муж пришел домой, но с другом выпил, я выпила 0,5 пива. У нас было чисто, еда приготовлена. Дети были на тренировке, сын гулял. Дома никого не была. Когда органы опеки пришли — детей дома не было. <…> Забрали, потому что мой муж Сергей начал ругаться с органами опеки. Приехала Росгвардия и забрали детей», — рассказала родительница.

Ведущие шоу заявили, что женщина из Кузбасса якобы пропивала пособия, предназначенные для детей, и копила долги в местных магазинах. Тетя сразу после случившегося отправилась в приют, чтобы узнать, в чем нуждаются племянники. Однако эксперты программы сомневаются, что женщина сможет взять опеку над всеми тремя: у нее самой двое детей, плюс возникли сложности с подтверждением родства.

Специалисты, участвовавшие в программе, дали матери несколько жестких, но необходимых рекомендаций, чтобы у нее был шанс вернуть детей. В первую очередь ей посоветовали незамедлительно обратиться за медицинской помощью и пройти курс лечения от алкогольной зависимости. Без этого условия любые разговоры о возвращении детей, по мнению экспертов, в семью бессмысленны.

Второй шаг — оформить доверенность на детей на другого человека, который сможет временно заботиться о них и представлять их интересы. Это позволит передать ответственность за воспитание и принятие решений тому, кому мать действительно доверяет.

Третий совет касался трудоустройства. Женщине рекомендовали найти официальную работу с регулярным доходом, чтобы в будущем она могла самостоятельно обеспечивать детей и не зависеть от случайных заработков или пособий.

