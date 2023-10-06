Заведующая детсадом в Кулебаках уволилась после появления в сети ее эротических фото

В Нижегородской области по собственному желанию уволилась заведующая детсадом, сообщает newsnn.ru . Ранее ее обнаженные фотографии оказались в открытом доступе в сети.

В местной администрации корреспонденту издания подтвердили, что женщина уволилась по собственному желанию. Также сообщили, что в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. В адрес администрации не поступало никаких жалоб со стороны родителей, чьи дети посещают садик.

Официальной информации, как фото попали в сеть, нет. Предполагается, что заведующая детсадом встречалась с женатым мужчиной. Жена нашла фото эротического характера любовницы своего супруга. Женщина разослала их по всем местным пабликам.

Заведующая детсадом сначала была вынуждена взять административный отпуск. По неподтвержденным данным, она написала заявление в полицию, чтобы была наказана женщина, которая опубликовала фото откровенного характера.

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