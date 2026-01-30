Завелся и замяукал: почему перед поездкой в холода нужно стучать по капоту? История спасения кота в Раменском

В Подмосковье сотрудники Госавтоинспекции стали участниками нестандартной операции по спасению. В пресс-службе ведомства проинформировали, женщина-автомобилист в Раменском, услышав посторонние звуки из-под капота, обнаружила там запутавшегося кота, сообщил REGIONS.

Вытащить животное своими силами жительница Подмосковья не смогла. Помощь ей оказали инспекторы ДПС вместе с неравнодушным свидетелем происшествия. Вместе гражданам удалось аккуратно вызволить испуганного питомца из автомобильного плена.

Этот случай служит важным напоминанием: в зимний период машины становятся опасным убежищем для бездомных кошек и собак, ищущих тепла. Сотрудники ГИБДД призывают водителей выработать полезную привычку: перед началом движения несколько раз громко постучать по капоту и осмотреть моторный отсек. Эти простые действия могут предотвратить гибель животного.

