В сургутском приюте мем про котыщи превратили в реальность

Необычный способ выражения благодарности донорам внедрили в сургутском приюте для бездомных животных «Дай лапу». Как сообщает ugra-news.ru , организаторы акции начали выдавать всем, кто переводит пожертвования, собственную валюту — «котыщи».

Красочные банкноты с изображениями подопечных приюта не имеют реальной денежной стоимости, но служат физическим символом благодарности за вклад в помощь животным. Акция создана, чтобы сделать процесс благотворительности более осязаемым и запоминающимся.

С практической точки зрения система работает четко: за пожертвование в 1000, 2000 или 5000 рублей донор получает по обычной почте письмо с соответствующей банкнотой и благодарственным письмом, стилизованным под послание из волшебной страны «Дайлапия». Все собранные средства направляются на прямые нужды приюта — закупку корма, оплату лечения, стерилизацию и содержание более 160 животных, находящихся под опекой организации.

Работа приюта, существующего уже 13 лет, держится на усилиях более 120 волонтеров. Выпуск «котыщей» стал способом не только поблагодарить жертвователей, но и напомнить о важности их роли в создании гуманной городской среды, где люди и животные сосуществуют ответственно.

Ранее сообщалось, что в Ногинске продали картину и смогли закупить 40 кг корма.